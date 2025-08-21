برلماني يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة فوق 45 عامًا

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أوضاع معلمي الحصة الذين تجاوزوا سن 45 عامًا.

وطالب "رمزي"، في بيان، بسرعة إصدار قرار عاجل بتطبيق الحد الأدنى للأجور على هذه الفئة لحين توفيق أوضاعهم، مؤكدًا أن مطالبهم مشروعة وعادلة بعد سنوات من تحملهم أعباء سد عجز المعلمين في المدارس.

وأشار النائب إلى أن المعلمين قدّموا مذكرة رسمية إلى وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحفظ حقوقهم، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما أصابهم بخيبة أمل كبيرة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل تضارب قرارات المديريات التعليمية بين السماح بعودتهم، أو ربط الأمر بالاحتياج، أو وضع قيود متعلقة بالسن.

وأضاف أن هذه الممارسات تخالف ما سبق وأعلنه وزير التعليم بأن الوزارة لن تستغني عن معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن 45 عامًا، في ظل العجز الواضح في أعداد المعلمين.

وتساءل النائب، عن الأعداد الحقيقية لهؤلاء المعلمين، والموارد المالية المطلوبة لتقنين أوضاعهم، وخطة الحكومة لتدبيرها، مؤكدًا أن استمرار تجاهل هذا الملف يتنافى مع دورهم المهم في استقرار العملية التعليمية.

ودعا الدكتور إيهاب رمزي، رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل العاجل لحسم الملف، إما من خلال تثبيت المعلمين بعقود دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي وتضمن احتساب سنوات خدمتهم ضمن الأقدمية والتأمينات، أو على الأقل منحهم عقودًا مستمرة تضمن حقوقهم، مؤكدًا أن هؤلاء المعلمين "قدموا الكثير من أجل استقرار العملية التعليمية ويستحقون التكريم ورد الجميل، لا التهميش بسبب شرط السن".

اقرأ أيضًا:

3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

من بينها ختان الإناث.. ننشر حالات الاستبعاد من الدعم النقدي

"التنظيم والإدارة": انتقال 55 ألف موظف للعاصمة الإدارية وفق احتياجات الجهات الإدارية