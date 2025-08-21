مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والسياحة والنقل الياباني، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة "تيكاد ٩"، الذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير الياباني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً اعتزاز بلاده بمشاركة الشركات اليابانية في النهضة التي تشهدها مصر بمجال البنية التحتية، وتطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته بالتعاون القائم مع اليابان، لافتًا إلى أن البنية التحتية تمثل أولوية ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية.

وأوضح أنه سبق التعاون مع مؤسسة "الجايكا" لإعداد مخططات النقل في القاهرة خلال فترة عمله بوزارة الإسكان، مشيرًا إلى التعاون الجاري حاليًا مع اليابان في إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق.

واستعرض رئيس الوزراء ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من طفرة في مجالات الطرق والمياه والاتصالات، وإنشاء 24 مدينة جديدة، من بينها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، معربًا عن تطلعه لتوسيع التعاون مع المؤسسات اليابانية في أفريقيا من خلال آلية التعاون الثلاثي.

كما دعا إلى عقد مؤتمر "جيدا" الدولي القادم في مصر، وإنشاء منطقة صناعية يابانية، مؤكدًا أن مصر يمكن أن تكون بوابة للصناعات اليابانية للاستفادة من الاتفاقيات والتكتلات التجارية التي تتمتع بعضويتها.

وأشار "مدبولي"، إلى تطلع مصر لجذب صناعات مثل السيارات وكل ما يتعلق بتحلية مياه البحر، موضحًا أهمية توطين هذه التكنولوجيا في ظل احتياجات مصر المتزايدة للمياه، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، موجهًا الدعوة للوزير الياباني لزيارة مصر بصحبة عدد من الشركات اليابانية لبحث فرص التعاون.

من جانبه، أكد الوزير الياباني، حرصه على متابعة مناقشة الموضوعات ذات الصلة بوزارته والتنسيق بشأن مجالات التعاون الأخرى مع الجهات المعنية، لافتًا إلى خبرة بلاده في مجال تحلية المياه، وتطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.

كما أبدى رغبته في توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدعم التعاون المشترك، مؤكدًا كذلك أهمية التنسيق لمشاركة مصر في المعرض الدولي للمحاصيل البستانية المقرر إقامته بمدينة يوكوهاما عام 2027.

