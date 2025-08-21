وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف الإزالات و"حياة كريمة" في أسوان

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

في بداية اللقاء، تابعت الوزيرة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، مؤكدة أن الدولة لا تملك رفاهية السماح بظهور تعديات جديدة على الأراضي الزراعية.

وشددت على أهمية دور وحدات المتغيرات المكانية في الرصد الفوري والتحرك السريع لإزالة أي مخالفات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

كما ناقشت الوزيرة، مع المحافظ، الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، خاصة التوسع في مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية، وإقامة معارض "أهلًا مدارس" للتخفيف عن المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة وأسواق "اليوم الواحد"، مع التصدي لأي ممارسات غير قانونية من بعض التجار.

واستعرض اللقاء، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء ودعم احتياجات الوحدات المحلية.

وشددت الوزيرة على أهمية المتابعة المستمرة لهذه المشروعات وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.

من جانبه، عرض محافظ أسوان، المشروعات الجارية بالمحافظة، ومنها مشروع ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية ضمن مشروع "ممشى أهل مصر"، بطول 800 متر وعرض 12 متراً، بتكلفة 20 مليون جنيه ونسبة إنجاز 80%، والمقرر افتتاحه في نهاية أكتوبر، إلى جانب أعمال تطوير ممشى أسوان وإدفو وأبو سمبل، وقرية فارس بكوم أمبو، بما يحقق نقلة حضارية وجمالية على ضفاف النيل.

كما تابعت الوزيرة مع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، حيث يتم تنفيذ 1993 مشروعًا داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

ووجهت بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة أن المبادرة أحدثت نقلة نوعية في القرى والنجوع المستهدفة من خلال استكمال المرافق والخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد محافظ أسوان، أنه تنفيذًا للاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي المحافظة، يتم اتخاذ إجراءات سريعة وفق استراتيجية واضحة تلزم الشركات المنفذة بزيادة وتيرة العمل والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع إعطاء الأولوية لمشروعات الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى استكمال 19 مشروعًا للإدارة المحلية تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

