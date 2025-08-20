الليلة بـ77 ألف جنيه.. 19 صورة لأفضل فنادق ومنتجعات دهب

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بشركات السياحة عن قائمة تضم مجموعة من أهم الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في مدينة دهب.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الفنادق جاءت كما يلي:

Beet Rooh

يقع مكان الإقامة Beet Rooh في دهب على بُعد 300 متر فقط من الشاطئ، ويتميز بتراس وخدمة واي فاي مجانية، ويضم شقة تشمل غرفة نوم ومعيشة ومطبخ مجهز وحمام، بالإضافة إلى تكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة، فيما يبعد 93 كم عن مطار شرم الشيخ الدولي، وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة 77,520 جنيه للفرد، ومن 78,489 إلى 87,210 جنيه لفردين.

Retac Qunay Dahab Resort & SPA

يُعد Retac Qunay Dahab Resort & SPA وجهة فاخرة في قلب سيناء بإطلالة مميزة على خليج العقبة، حيث يضم 5 مسابح وبحيرة شاطئية صناعية، إضافةً إلى غرف عصرية مزودة بتراس أو شرفة خاصة وتصميم داخلي أنيق.

سعر الغرفة لفردين: 47,365 جنيه

Villa Blanca Dahab

تُعد Villa Blanca Dahab خيارًا مناسبًا للعائلات والمجموعات، إذ تتميز بمسبح خارجي وحديقة وتراس بإطلالة مباشرة على البحر، وتضم 4 غرف نوم، غرفة معيشة، مطبخ مجهز، و3 حمّامات مجهزة بتكييف وبياضات أسرّة فاخرة.

وتوفر الفيلا أنشطة مثل الغطس وركوب الدراجات، إضافة إلى حوض استحمام ساخن وشرفة للاسترخاء، وتقع على بُعد 400 متر من شاطئ دهب و92 كم من مطار شرم الشيخ الدولي، مع إمكانية ترتيب خدمة نقل المطار مقابل رسوم، ويبلغ سعر الإقامة لفردين 26,187 جنيه لليلة.

اقرأ أيضًا:

أول رد من وزير العمل بعد طلب "رئيس الوفد" إعانة لدعم جريدة الحزب- خاص

في هذا الموعد.. توقف خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع بـ 3 محافظات