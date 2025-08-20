مصدر بالجيزة: حملات مكثفة لإزالة العقارات المخالفة والبداية من الوراق

كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة إن أجهزة المحافظة بدأت اليوم إزالة أحد العقارات المخالفة بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن حملات الإزالة ستتواصل بشكل متتابع لكل العقارات التي يثبت مخالفتها دون استثناء.

وبين المصدر، أن ذلك يأتي ضمن حملات مكثفة لإزالة العقارات المخالفة في الجيزة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن أجهزة الأحياء مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، مشيرًا إلى أن المخالفات التي يتم رصدها تُزال فورًا دون أي تهاون.

وأضاف المصدر أن المحافظة تتبع نهج "هتخالف هنهد"، مؤكدًا أن هذه القاعدة يتم تطبيقها بحسم على أرض الواقع.

وأوضح أن سياسة المحافظة تقوم على احترام القانون، وليس على "التوجيهات الفردية"، مضيفًا أن أي مخالفة بناء يتم التعامل معها مباشرة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وشدد على أن "كل من يخالف سيتم هدم مخالفته"، نظرًا لما تسببه هذه التجاوزات من ضغط على المرافق العامة والخدمات الأساسية.

اقرأ أيضًا:

أول رد من وزير العمل بعد طلب "رئيس الوفد" إعانة لدعم جريدة الحزب- خاص

في هذا الموعد.. توقف خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع بـ 3 محافظات

25 صورة ترصد أكثر من 4 آلاف فرصة عمل بـ12 محافظة.. رواتب مجزية ومزايا عدة