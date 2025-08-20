فيديو.. استمرار دخول المساعدات المصرية لغزة

كتب-عمرو صالح:

قال محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إنّ اليوم شهد انطلاق قافلة "زاد العزة" التاسعة عشرة من محيط معبر رفح البري، محملة بالمساعدات الغذائية والطبية في طريقها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر قناة "إكسترا نيوز": "توجهت القافلة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث تُنقل الشحنات إلى الجانب الفلسطيني. وتضمنت القافلة نحو 2300 طن من المساعدات، من بينها أكثر من 2200 طن من السلال الغذائية والدقيق، وما يقرب من 100 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية".

وتابع: "هناك 3 مشاهد، أبرزها عودة عدد من الشاحنات بعد تفريغ حمولتها من المواد الإغاثية والإنسانية، والتي شملت سلالًا غذائية ومستلزمات طبية وأدوات عناية شخصية وألبان أطفال".

وأوضح: "ولا تزال شاحنات أخرى تخضع لآلية معقدة من التدقيق والمراجعة التي تفرضها القوات الإسرائيلية في منفذ كرم أبو سالم قبل السماح بدخولها".

وذكر، أنه منذ الساعة الثانية عشرة ظهرًا لم تسمح قوات الاحتلال بمرور المزيد من الشاحنات، ما أدى إلى تكدس عدد كبير منها في محيط معبر رفح، وقد اضطرت الشاحنات إلى العودة إلى المنطقة اللوجستية تمهيدًا لمحاولة إدخالها في اليوم التالي، بحسب التنسيق الجاري بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، وفقًا لأولويات الاحتياج اليومي في قطاع غزة.

وأشار، إلى أن الأمم المتحدة تتولى عملية استلام هذه الشحنات من الجانب الفلسطيني لمعبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لتوزيعها على مستحقيها داخل القطاع، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة تتفاقم على جميع الأصعدة، ولا تزال الجهود متواصلة رغم التحديات الميدانية والعراقيل المفروضة على آلية إيصال المساعدات.

اقرأ أيضا:

فرص لأمطار بهذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية