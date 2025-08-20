كتب- أحمد عبدالمنعم ومحمد أبو بكر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين متتاليتين بين مجموعة العربي وشركات يابانية مما يمثل انطلاقة جديدة للتعاون الصناعي والتكنولوجي بين مصر واليابان.

جاء ذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD 9)، و في إطار فعاليات منتدى الاستثمار الياباني المصري.

ووقعت مجموعة العربي اتفاقية تعاون مع نخبة من الخبراء اليابانيين لتأسيس شركة “كاچيتو كوربوريشن - KAJITO Corporation”، وذلك بهدف دعم نقل التكنولوجيا اليابانية وتصميم وتطوير وتصنيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وتعزيز التواجد الصناعي المصري في السوق المحلي والإقليمي والأسواق العالمية.

ويأتي هذا التأسيس كخطوة إستراتيجية تجمع بين الخبرة الصناعية الممتدة للعربي والدقة التكنولوجية اليابانية، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لتقديم منتجات متطورة وعصرية تلبي احتياجات المستهلكين مع تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وشهد المنتدى، استكمالاً لهذه الخطوة، توقيع اتفاقية تعاون بين “كاچيتو كوربوريشن - KAJITO Corporation” و “أونكيو كوربوريشنONKYO Corporation - ”، إحدى أبرز الشركات اليابانية الرائدة في مجال المرئيات والصوتيات.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وإنتاج مجموعة من الأجهزة عالية الجودة حسب المعايير والتكنولوجيا اليابانية المتقدمة.

وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، على أهمية عقد اتفاقيات تعاون صناعية مع الشركات اليابانية التي تتميز بقدرتها على تقديم منتجات تخاطب شريحة من المستهلكين تبحث عن الجودة العالية، والتصميم المتفرد، والتكنولوجيا المتطورة.

يذكر أن هذه الاتفاقيات تؤكد على أهمية منتدى الاستثمار الياباني المصري كمنصة انطلاق تاريخية لتوسيع نطاق التعاون بين الدولتين، وفتح آفاق جديدة للابتكار الصناعي والتجاري والشراكات الإستراتيجية، بما يعكس التزام مجموعة العربي المستمر بدعم التنمية الصناعية وتعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعات العالمية.

اقرأ أيضًا:

أول رد من وزير العمل بعد طلب "رئيس الوفد" إعانة لدعم جريدة الحزب- خاص

في هذا الموعد.. توقف خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع بـ 3 محافظات

25 صورة ترصد أكثر من 4 آلاف فرصة عمل بـ12 محافظة.. رواتب مجزية ومزايا عدة