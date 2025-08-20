إعلان

هل تم إلغاء تكليف الكليات الطبية؟.. "التنظيم والإدارة" يكشف عن مفاجأة

02:40 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

المهندس حاتم نبيل

كتب- محمد سامي:

قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن تكليف المهن الطبية مستمر ولم يتم إلغاؤه، موضحًا أن الدولة حريصة على تلبية احتياجات القطاع الصحي من الكوادر البشرية بشكل يضمن استدامة تقديم الخدمة الطبية بكفاءة.

وأوضح نبيل أن خريجي كليتَي الطب البشري والتمريض يتم تكليفهم بنسبة 100% سنويًّا؛ لتغطية الاحتياجات الفعلية لمستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تخصصات العلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والصيدلة؛ يتم تكليف خريجيها وفقًا للاحتياجات التي تحددها وزارة الصحة والسكان، بما يحقق التوازن بين عدد الخريجين والمتطلبات الفعلية للمنظومة الصحية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الآليات إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الطبية، وتوزيعها بما يخدم مصلحة المواطنين ويرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

