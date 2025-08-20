الزراعة تستعرض أحدث أبحاث الذرة الشامية في يوم الحقل السنوي بسخا

كتب- عمرو صالح:

كلف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية بتنظيم "يوم الحقل السنوي" لمحصول الذرة الشامية بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.

وبحسب بيان الوزارة، يهدف يوم الحقل إلى استعراض أحدث التطورات العلمية والابتكارات البحثية في مجال زراعة الذرة، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين الباحثين والمزارعين وشركات إنتاج التقاوي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الحقول وتحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحصول.

وفي كلمته، قال الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس المركز لشؤون الإنتاج، إن مركز البحوث الزراعية يحرص على تنظيم هذه الفعاليات بصفة دورية، إيمانًا بدور البحث العلمي في دعم وتنمية خطط الدولة الزراعية، مشيرًا إلى أن الذرة الشامية تُعد من المحاصيل الاستراتيجية لدعم الأمن الغذائي وتوفير الأعلاف الحيوانية والداجنة.

وشملت الفعاليات جولة ميدانية داخل الحقول لمتابعة التجارب البحثية بالمحطة، حيث جرى استعراض نحو 23 هجينًا جديدًا من الذرة الشامية تم تسجيلها حديثًا، إضافة إلى 12 هجينًا مبشرًا تحت التسجيل تمهيدًا لإطلاقها في السوق المصري. كما تضمن اليوم عرض مجموعة من التوصيات الفنية والإرشادية للمزارعين لزيادة الإنتاج وخفض تكاليف الزراعة.

من جانبه، أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن يوم الحقل يمثل "يومًا بحثيًا وإرشاديًا وتسويقيًا" للتعريف بمخرجات البحث العلمي الزراعي التطبيقي، بمشاركة شركات القطاع الخاص المنتجة للتقاوي.

وأضاف الدكتور أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية للمحطات، أن يوم الحقل هو ثمرة جهد متواصل طوال العام، مشيدًا بدور قسم بحوث الذرة في استنباط الهجن الجديدة المقاومة للأمراض والآفات، بالتعاون مع المعاهد البحثية المتخصصة.

