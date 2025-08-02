"قومي حقوق الإنسان": غرفة عمليات إعلامية لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025

كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تخصيص غرفة عمليات إعلامية لتيسير عمل الصحفيين والإعلاميين خلال متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

وتعمل الغرفة، على مدار أيام التصويت، وتهدف إلى توفير منصة اتصال مباشرة مع ممثلي وسائل الإعلام، من خلال إتاحة البيانات الرسمية والتقارير الميدانية الصادرة عن المجلس، وتقديم المعلومات المحدثة حول مجريات العملية الانتخابية وملاحظات المتابعة.

كما توفر الغرفة دعمًا لوجستيًا لتسهيل إجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، بما يضمن تغطية إعلامية مهنية وفعّالة، ويعكس التزام المجلس بتعزيز الشفافية وتكريس التواصل مع وسائل الإعلام كشريك رئيسي في نقل الواقع الانتخابي بمصداقية.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية

مجدي الجلاد منتقدًا حفل محمد رمضان: "ليلة بكت فيها أم كلثوم والعندليب وفيروز"