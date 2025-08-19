إعلان

مصادر: إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حماس

10:13 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته

القاهرة - مصراوي:
أكدت مصادر مصرية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس، رغم مرور 24 ساعة على تسلمها المقترح.

وأوضحت المصادر أن مقترح الوسطاء، الذي قبلته حركة حماس، سيكون بضمانة أمريكية وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي لإنقاذ الرهائن، مشددة على أنه لا سبيل لخروج المحتجزين إلا من خلال المفاوضات على أساس "مقترح ويتكوف".

