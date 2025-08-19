مصادر: إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حماس

إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته

القاهرة - مصراوي:

أكدت مصادر مصرية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس، رغم مرور 24 ساعة على تسلمها المقترح.

وأوضحت المصادر أن مقترح الوسطاء، الذي قبلته حركة حماس، سيكون بضمانة أمريكية وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي لإنقاذ الرهائن، مشددة على أنه لا سبيل لخروج المحتجزين إلا من خلال المفاوضات على أساس "مقترح ويتكوف".