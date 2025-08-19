1000 جنيه.. موعد صرف منحة المولد للعاملين بالسكة الحديد

كتب- محمد نصار:

كشف عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، عن موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف التي وافق عليها وزير النقل قبل أيام.

وقال "فكري"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن من المقرر صرف المنحة للمستحقين مع مرتب شهر أغسطس الجاري.

وكان مصراوي، حصل اليوم، على خطاب صادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشأن ضوابط صرف المكافأة التشجيعية "منحة المولد"، المقدرة بـ1000 جنيه للعاملين.

وبحسب الخطاب، وافق الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على صرف مكافأة تشجيعية بمبلغ 1000 جنيه للعاملين الدائمين بالهيئة، ومبلغ 800 جنيه للعاملين المؤقتين بالهيئة بنظام الـ55 يوم، وأصحاب القرارات المرضية بنفس الضوابط والأحكام للعاملين بالهيئة والشركات التابعة.

وتضمن الخطاب أن يتم الصرف بالنسبة للعاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئة خصمًا على اعتمادات مجموعة 2 الأجور - نوع الحوافز والمكافآت، وبالنسبة للعاملين بالشركات التابعة، يتم الصرف على موازنة كل شركة حال سماح اعتماداتها بالصرف.

