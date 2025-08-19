كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة التنمية المحلية، في تطبيق المواعيد الشتوية الدائمة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر المقبل.

ويبدأ تطبيق المواعيد الشتوية بداية من الجمعة الأخيرة من سبتمبر وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أبريل من العام.

ويأتي تطبيق المواعيد الشتوية، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، الذي يحدد ضوابط وأوقات فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية.

مواعيد المحال والمولات التجارية

بحسب القرار، تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية -باستثناء المطاعم والكافيهات- يوميًا من 7 صباحًا وحتى 10 مساءً، ويتم مد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة، وكذلك في الإجازات والأعياد الرسمية، حتى الساعة 11 مساءً.

مواعيد المطاعم والكافيهات

بالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات -بما في ذلك تلك المتواجدة داخل المولات التجارية- فتبدأ مواعيد العمل يوميًا من 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، وتمتد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، حتى 1 صباحًا.

ويستمر تقديم خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة دون قيود.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

تكون مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا وحتى 6 مساءً.

ويستثنى من ذلك الورش المتواجدة على الطرق أو في محطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، والتي يصدر بشأنها قرار خاص من وزير التنمية المحلية بصفته رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

كما يتيح القرار إمكانية تعديل مواعيد الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، إذا اقتضت الضرورة، بناءً على مقترح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

أنشطة مستثناة من القرار

أكد القرار الوزاري، أن محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مستثناة من المواعيد المحددة، مع مراعاة خصوصية الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محال بيع الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

اقرأ أيضًا:

شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التصالح في الجنح وضوابط التسوية

كيف تحصل على منحة وزارة العمل بمناسبة المولد النبوي بعد زيادتها 3 أضعاف؟