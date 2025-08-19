فرصة لشغل وظيفة قيادية بـ"المصرية لهندسة أنظمة الطاقة" -الشروط والرابط

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لهندسة أنظمة الطاقة التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، حاجتها لشغل وظيفة "رئيس قطاع خطوط النقل والكابلات".

أبرز متطلبات الوظيفة

- بكالوريوس هندسة القوى.

- 24 سنة على الأقل من الخبرة المهنية ذات الصلة.

- ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة في منصب إداري (مدير قسم أو ما يعادله).

- الانتهاء بنجاح من البرامج التدريبية المطلوبة.

- مهارات قيادية وإرشادية متميزة.

شروط التقديم

1- أكمل نموذج طلب الوظيفة الرسمي.

2- يجب أن يكون المتقدم موظفًا ضمن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ويستوفي شروط التعيين المنصوص عليها في لوائح موظفي الشركة.

3- تقديم بيان رسمي عن حالة التوظيف، معتمد من صاحب العمل الحالي، يشير إلى:

المؤهلات الأكاديمية وأوراق الاعتماد الإضافية.

خبرة متخصصة ومدتها.

المناصب الإشرافية التي تم شغلها سابقًا.

دورات تدريبية (بالمدة والميدان والموقع).

المكافآت التحفيزية.

خطابات تقدير وثناء.

أي إجراءات تأديبية (إن وجدت) مع توضيح تعديلها أو سحبها أو إلغائها.

شهادات الخبرة المطلوبة.

أي معلومات أخرى يراها مقدم الطلب ذات صلة.

4- قدم تقريرًا عن أهم الإنجازات والمساهمات لمقدم الطلب في مؤسسته الحالية.

5- قدم مقترحات لتطوير المنظمة التي تنطبق عليها.

6- يجب تقديم الطلبات شخصيًّا (باليد).

7- يجب تقديم الطلبات كاملةً لقطاع الشؤون الإدارية والموارد البشرية - مناصب الإدارة العليا

في مقر الشركة.

(مباني مصر التعمير- شيراتون هليوبوليس- المنطقة الثامنة- شارع 9- مبنى 7) من الإثنين 18 أغسطس 2025 حتى الساعة 3:00 مساءً يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025.

8- يجب إرفاق صورة شخصية حديثة (4×6 سم) ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

9- سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية.

10- لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة أو تلك التي لا تستوفي الشروط أعلاه.

11- سيتم تعميم هذا الإعلان على جميع موظفي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

يمكنك التقديم للوظيفة من خلال اللينك التالي: اضغط هنا