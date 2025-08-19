اللجنة العليا للتفتيش تتابع جاهزية مطاري مرسى علم والغردقة

كتب- محمد نصار:

قامت اللجنة العليا للتفتيش برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية، بجولة تفقدية في مطاري مرسى علم الدولي والغردقة الدولي يوم 19 أغسطس 2025، لمتابعة الإجراءات الأمنية والصحية والبيئية ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

واستقبل اللجنة الكابتن هشام القشاط، مدير مطار مرسى علم الدولي، والملاح أيمن شريف ممثل وزارة الطيران المدني بالمطار، والطيار خالد الشيمي، مدير مطار الغردقة الدولي. وشملت الجولة الاطمئنان على جاهزية المطارين لاستقبال الرحلات، ومراجعة حركة التشغيل، وعمليات التأمين، والخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول.

كما تفقدت اللجنة أسوار المطارين، ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي)، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، إلى جانب إجراءات الجوازات والجمارك، والأرصاد الجوية، وبرج المراقبة، ومركز المعلومات، والغرفة الأمنية المزودة بمنظومة كاميرات المراقبة.

وتابعت اللجنة أيضاً منطقة سيور الحقائب، للتأكد من انتظام حركة السفر والوصول، فضلاً عن تفقد بوابات الدخول والخروج، ومراجعة انسيابية الإجراءات بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات.