كتب- محمد نصار:

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ندوة توعوية بمقر مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية، في إطار التعاون المستمر بين وزارتي النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الوعي بين الشباب وتشجيع المشاركة المجتمعية في الحفاظ على المرافق العامة.

حضر الندوة قيادات تعليمية ودينية، إلى جانب عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم عرض فيلم توثيقي يبرز ما حققته الدولة من إنجازات في قطاع النقل والمواصلات، وما يقدمه مرفق السكك الحديدية من خدمات يومية لملايين المواطنين.

كما استعرضت الندوة السلوكيات السلبية التي تهدد حياة الركاب وتعرض الممتلكات العامة للخطر، مثل اقتحام المزلقانات وقت الغلق، أو السير عكس الاتجاه، وإقامة معابر عشوائية، وإلقاء القمامة على القضبان، بالإضافة إلى ظواهر التسطيح أعلى القطارات، والركوب بين العربات، أو شد فرامل الهواء، فضلًا عن قيام بعض الأطفال بقذف القطارات بالحجارة.

وأكد المتحدثون، خلال الندوة، أن هذه الممارسات لا تتماشى مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري، مشددين على الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية والدينية في توعية النشء بخطورة تلك السلوكيات، وضرورة تكاتف المجتمع بأسره للحد منها.

وأعرب الحاضرون، عن رفضهم لهذه الظواهر، مؤكدين دعمهم لجهود الدولة في تعزيز الوعي والحفاظ على المرافق العامة، باعتبار أن المشاركة الشعبية هي الركيزة الأساسية لحماية مقدرات الوطن وصونها من أجل الأجيال القادمة.

