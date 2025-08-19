شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 24 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية من 8:4 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري ومدن القناة.

وأوضحت أنه من المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية التي تعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الصباح و نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

واضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60:40 كم وارتفاع موج البحر من 3.5:2 متر.

وأوضحت الأرصاد أنه بداية من الأربعاء 20 أغسطس وحتى الأحد 24 أغسطس من المتوقع أن تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح ما بين 2:4 درجات.

وشبورة مائية من 8:4 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

