كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر بوزارة العمل، أن العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة ومديرياتها هي المستفيدة من منحة المولد النبوي الشريف، ضمن حزمة المنح السنوية التي تقدمها الدولة لهذه الفئة.

آلية تسجيل العمالة في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

أوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن تسجيل العمالة غير المنتظمة يتم عبر الشركات والمقاولين، إضافة إلى حملات الحصر التي تنفذها المديريات في مواقع العمل وأماكن تجمع العمال بمختلف المحافظات، حيث يتم الاستماع لمطالبهم والتحديات التي يواجهونها وتوثيق بياناتهم رسميًا.

عدد المنح المقدمة سنويًا

تشمل المنح التي تقدمها وزارة العمل ما بين 4 إلى 6 مناسبات سنويًا، من بينها: المولد النبوي الشريف، عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد العمال، وذلك بهدف دعم هذه الفئة ومساندتها اجتماعيًا واقتصاديًا.

رعاية شاملة وتأمين ضد الحوادث

أكد أن هذه الفئة تتمتع برعاية اجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى بند خاص لمواجهة الطوارئ، حيث يحصل ذوو المتوفين أو من أصيبوا بعجز كلي في الحوادث على 200 ألف جنيه، بينما يحصل المصاب على 20 ألف جنيه كتعويض.

وأشار المصدر، إلى أن صرف منحة المولد النبوي الشريف يتم من خلال مديريات العمل في مختلف المحافظات، حيث يتم توفير مكاتب مخصصة لاستقبال العمالة غير المنتظمة المسجلة.

تطورات منحة العمالة غير المنتظمة

شهدت قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، المقدمة من وزارة العمل، زيادتين خلال العام الجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة قيمة منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة لـ1000 جنيهًا

وقرر وزير العمل، محمد جبران، يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، رفع قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل.

ووجه الوزير، الإدارات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مشددًا على أن هذه الزيادة تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى تعزيز سبل الدعم والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وأعلن وزير المالية، أحمد كوجك، عن زيادة جديدة لمنحة العمالة غير المنتظمة، حيث أوضح أن الحزمة الجديدة، تشمل توفير دعم إضافي لوزارة العمل، يتيح صرف 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، على مدار ست منح سنوية، بعدما كانت قيمتها 1000 جنيه فقط قبل الزيادة الأخيرة.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة:

يتم صرف هذه المنحة لعدد من الفئات التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وتشمل:

الحرفيين.

عمال البناء.

المزارعين.

الصيادين.

العاملين غير المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أو ممن ليس لديهم دخل ثابت.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار

مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟

فساد إداري.. مصدر بالجيزة يكشف أسباب إزالة 6 أبراج مخالفة بحي الهرم