كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن مصر تُواجه ضغوطاً خارجية تدفعها نحو حروب غير محسوبة، مشدداً على أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية حكيمة تختار توقيت ومكان مواجهاتها بعناية.

وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten إن مصر لن تُدفع للدخول في صراعات بالوكالة تخدم أجندات خارجية، مستشهداً بموقف الرئيس السادات الذي رفض الانجرار لمواجهات غير محسوبة مع قوى عظمى مثل أمريكا.

وأضاف الجلاد أن الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، تتجنب المواجهات المباشرة مع خصومها، مثل روسيا في أوكرانيا أو الصين بشأن تايوان، لأنها تختار توقيت معاركها بناءً على ميزان القوى والمصالح الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مصر، بجيشها الوطني القوي والأقدم في المنطقة، تُستهدف باستمرار بـ"حروب حنجورية" تحاول دفعها لصراعات لا تخدم مصالحها، موضحاً أن قرارات الحرب لا يمكن أن تكون أهوج مثل قرارات الميليشيات، بل يجب أن تكون مدروسة بعناية.

وأكد الجلاد أن الإعلام المصري يلعب دوراً حاسماً في قلب المعركة، خاصة في مواجهة الأجندات الخارجية التي تسعى لزعزعة الاستقرار، مثل محاولات الدفع نحو حروب في ليبيا أو السودان أو غزة.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن الإعلام بحاجة إلى تطوير "عقل إعلامي جمعي" يضع استراتيجيات واضحة لمواجهة الحروب الإعلامية الحديثة، التي تعتمد على أدوات مثل حرية الرأي والتعبير وتدفق المعلومات.

وأشار الجلاد إلى نجاح مصر في قيادة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع قطر، مؤكداً أن هذا الدور يعكس حكمة الدولة في اختيار أدواتها الدبلوماسية بدلاً من الانجرار إلى صراعات عسكرية.

وأكد أن تعزيز التماسك الداخلي والحوار الوطني، إلى جانب إتاحة مساحة لكل الآراء، هو السبيل لتدعيم الجبهة الداخلية المصرية، داعيًا إلى تطوير إعلام قوي يواجه التضليل ويحمي الرأي العام من الضغوط الخارجية.