كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن الإعلام المصري واجه هجمات وتحديات كبيرة، لكنه استطاع الوقوف بجانب الدولة في ظروف صعبة، مشددًا على أن غياب الانفتاح يترك مجالًا للشائعات والتضليل.

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten"، أن أخطر ما يواجه الإعلام هو محاولة فرض وجهة نظر واحدة على الجمهور، مؤكدًا أن دور الإعلامي يقتصر على تقديم وجهات نظر متنوعة تتيح للمشاهد حرية الاختيار.

وأشار إلى أن وجود أصوات معارضة في مصر، عندما أُتيح لها التعبير، أثبت أنها تنطلق من منطلق وطني، مما يجعل الحوار معها مثمرًا ومُعززًا للنقاش العام بدلاً من تصنيفها بشكل وهمي كتهديد.

وأكد الجلاد، أن الإعلام المصري نجح في مواجهة قضايا حساسة، مثل قضية التهجير في سيناء، حيث استطاع توعية الرأي العام بمخاطرها على الأمن القومي والقضية الفلسطينية.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن مصر دفعت ثمنًا باهظًا تاريخيًا لدعم القضية الفلسطينية، مستشهدًا بتصريحات الرئيس السادات بعد حرب أكتوبر عن استنزاف خزينة الدولة، مما يؤكد الحاجة إلى سردية إعلامية هجومية تستبق الأحداث بدلاً من الاكتفاء بالرد الدفاعي.

وأشار الجلاد إلى أن ترك مساحات إعلامية شاغرة يفتح الباب أمام القنوات المعادية ومنصات التواصل الاجتماعي غير المنضبطة لنشر الأخبار المغلوطة، كما حدث في شائعة سفره المزعوم إلى قطر.

وأكد أن الحل يكمن في إتاحة الحوار المفتوح دون خطوط حمراء، مع الالتزام بالضوابط المهنية، لضمان تقديم إعلام قوي يعكس تنوع المجتمع المصري ويحميه من التضليل، داعيًا إلى دعم هذا التوجه لتعزيز مصداقية الإعلام الوطني.