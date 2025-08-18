نقابة السكة الحديد: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب "أبو شورت"

كتب- محمد نصار:

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة بيانا اليوم بخصوص فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " يظهر إدعاء أحد الركاب رفض رئيس قطار 945 ركوبه القطار بحجة أنه يرتدي "شورت".

وقالت النقابة العامة، إنه قد تم استدعاء رئيس القطار ، ومشرف القطار المصاحب له والمشهود لهم بالكفاءة والانضباط وحسن الأخلاق، والذين أوضحوا أن أحد الركاب ومعه سيدة منتقبة تخلف عن قطار 3015 درجة ثالثة مكيف ، الذي كان مقررا له ركوبه ويحمل تذكرته ، إلا أنه تأخر عن موعده وقام بركوب قطار 945 الذي يلية بذات التذاكر.

وأضافت: بعد ركوبه القطار قام بشد ساتر قماشي "ملاءة " على أحد مربعات العربة وأغلقه ما أشبه بغرفة ، الأمر الذي اعترض عليه رئيس القطار ، والذي تحدث مع الراكب بكل احترام موضحا "حضرتك ماينفعش تعمل ستارة وتقفل على نفسك حتى لو كانت اللي مع حضرتك زوجتك أو أختك أو والدتك ، وكمان الشورت اللي حضرتك لابسه قصير جدا ، شيل الستاره لو سمحت" وتركه رئيس القطار وذهب بعيدا بعد أن اطمئن على عربات القطار استعدادا لانطلاقه.

وتوجه له الراكب فاتحا كاميرا الهاتف، وصور رئيس القطار بهذا المقطع المجتزأ ليظهر أن رئيس القطار أخطأ في حقه، بهدف إثارة البلبلة والفتنة، والتقليل من شأن الهيئة والعاملين بها.

وشددت النقابة العامة على احترامها الكامل لجمهور ركاب السكة الحديد، مؤكدة أن رئيس القطار لم يمنع الراكب كما أثير وقام بأداء عمله على الوجه الأكمل دون تجاوز ، محاولا الحفاظ على مشاعر باقي الركاب ، وملتزم بتعليمات الهيئة وينفذها ، وأن ملف خدمته يدل على انضباطه في العمل واحترامه لقياداته وزملائه .

وتابعت: النقابة كما أنها لاتسمح لأحد العاملين بأن يتجاوز في حق الركاب ، لن تسمح بأي تجاوز في حق العاملين الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة جمهور الركاب ، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القضائية ضد هذا الراكب " أبوشورت " للحفاظ على حق العاملين.

كما تناشد النقابة العامة جمهور ركاب السكة الحديد التعاون مع العاملين في تنفيذ التعليمات وعدم المعارضة ، حفاظا على هذا المرفق الحيوي ، والالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية.

وأهابت النقابة بكافة وسائل الإعلام توخي الحذر ، وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة ، والحصول على المعلومات من مصدرها الحقيقي.