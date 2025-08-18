كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، أن المسابقة القرآنية "دولة التلاوة" التي تنظمها الوزارة تعد حدثًا استثنائيًا يجمع أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء مصر.

وقال الجندي، خلال لقاء عبر قناة الناس إن هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر الرائدة في تلاوة القرآن الكريم، من خلال إحياء التراث المصري الأصيل في التجويد والترتيل، واكتشاف أصوات جديدة قادرة على تمثيل الوطن في المحافل الدولية.

وأضاف الجندي أن المسابقة ليست مجرد منافسة لاكتشاف المواهب، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لنشر رسالة القرآن الكريم عالميًا، مؤكدًا أنها تعكس التزام مصر بدورها الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وأشار إلى أن لجانًا متخصصة تضم نخبة من العلماء والقراء تشرف على التصفيات في جميع المحافظات، لضمان اختيار الأصوات الأكثر تميزًا من حيث الدقة في الأداء والإتقان في التجويد.

وأكد وكيل الأوقاف أن المسابقة تقدم جوائز مالية كبيرة تصل إلى مليون جنيه للفائزين في فرعي الترتيل والتجويد، مما يعزز من جاذبيتها للمواهب الشابة.

وتابع أن الوزارة وفرت منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمي لتسهيل عملية التقديم، داعيًا كل من يمتلك صوتًا مميزًا في تلاوة القرآن إلى اغتنام هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة في الثالث من سبتمبر.