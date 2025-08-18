إعلان

أول تعليق برلماني على أنباء فرض رسوم على متلقي مكالمات المحمول

11:37 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

مجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نشأت علي:

قالت مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة بقيمة عشرة قروش لكل دقيقة بدءًا من الشهر القادم، عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضحت في بيان لها، أن وزارة الاتصالات لم تُصدر أي قرار يتعلق بفرض رسوم على المكالمات، مشيرة إلى أن تداول مثل هذه الشائعات يهدف إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

وأضافت أن قطاع الاتصالات في مصر يخضع لضوابط وتشريعات واضحة تضمن حقوق المستخدمين، وأن أي قرارات أو تعديلات في هذا الشأن لا يمكن أن تصدر إلا من خلال القنوات الرسمية وبما يحقق الشفافية الكاملة.

ودعت النائبة مرثا محروس المواطنين إلى تحري الدقة في تلقي المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع فقط إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مرثا محروس مكالمات المحمول فرض رسوم مجلس النواب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا