تحذير رسمي من كبسولات "مونجارو" مغشوشة للتخسيس.. وهكذا تكتشفها

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من احتمال تداول كبسولات مجهولة المصدر في الأسواق لمستحضر التخسيس "مونجارو".

وفي خطاب توعوي، حذرت الهيئة من عبوات مجهولة المصدر من مستحضر "Mounjaro 30 slimming capsules"، مشددة أنه طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر فإن العبوات بالبيانات الموضحة هي عبوات مجهولة المصدر ولم يتم تصنيعها بمعرفة مصنع Eli Lilly.

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة، والتي تضمنت المتابعة المستمرة للأسواق، وتوعية المواطنين بضرورة التأكد من مصدر المستحضرات الطبية التي يحصلون عليها.

ونصحت هيئة الدواء المستهلكين، في حال الشك في أي عبوة من هذا المستحضر، بسرعة الرجوع إليها عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على صور العبوات المقلدة عبر الرابط المنشور من الهيئة.

وأكدت الهيئة أن التحذير يخص فقط العبوات مجهولة المصدر المتداولة في الأسواق، ولا ينطبق على العبوات الأصلية المسجلة بالهيئة.

وهذا هو التحذير الثاني من عبوات مغشوشة لـ"مونجارو" هذا العام، إذ سبق أن أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا في مارس الماضي باحتمالية وجود عبوات من مستحضر مونجارو مجهولة المصدر ومغشوشة فى مصر.