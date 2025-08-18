برلماني: التهجير القسري يهدف لإفراغ الأرض من اصحابها وهو أمر مرفوض

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا، رفض مصر القاطع لدعوات إسرائيل لبعض الدول لقبول تهجير الفلسطينين في قطاع غزة، موضحًا أن التهجير القسري يهدف لإفراغ الأرض من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية وهو أمر مرفوض.

وأضاف "البدري"، أن التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، حول ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، يعكس الغطرسة والإجرام الذي يتعامل به الاحتلال في المنطقة، مشيرا إلى أن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب تستوجب المحاكمة فورًا.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدول الفاعلة ذات التأثير على رأسها الولايات المتحدة بالتدخل لإرساء مبادئ السلام ومواجهة الانتهاكات الاسرائيلية التي ستتسبب في زعزعة استقرار المنطقة والعالم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل ضربت أكثر من مرة بالقانون الدولي والدولي الإنساني عرض الحائط، بل وانتهكت كافة المواثيق والمعايير الدولية، مشددا على ضرورة تفعيل القرارات الأممية الصادرة ضد إسرائيل لوضع حد لجرائمها.

وأكد أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا، أن البيان الصادر عن 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، يؤكد الرافض القاطع لما تلوح به إسرائيل حتى مجرد التلميح، مشددا أن سيادة دول المنطقة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.