متحدث الزراعة يكشف فوائد مشروع "البتلو" لخفض أسعار اللحوم

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع البتلو يمثل خطوة مهمة لتعزيز إنتاج مصر من اللحوم الحمراء وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد القرش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع يستهدف مضاعفة إنتاج الثروة الحيوانية عبر الاستفادة من رؤوس الماشية الصغيرة، بدلاً من ذبحها في سن مبكرة.

وأوضح القرش أن المشروع يوفر تمويلاً للمربين لشراء رؤوس البتلو وتوفير التغذية اللازمة لها، مُشيرًا إلى أن وزن الرأس المذبوحة في سن صغيرة لا يتجاوز 100 كيلوجرام، بينما يصل وزنها إلى 400 كيلوجرام عند الذبح في السن المثالي، مما يضاعف الإنتاج بنحو أربع أو خمس مرات.

وأضاف أن المشروع له مردود اقتصادي واجتماعي كبير، مُبيِّنًا أنه يوفر فرص عمل مستدامة للشباب ويدعم المزارعين الصغار والأسر المعيلة، مما يسهم في تحسين مستويات دخلهم ووقف الهجرة من الريف إلى المدن.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أشار القرش إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ.

وتابع أن أسعار اللحوم تتأثر بالعديد من العوامل، مثل تكلفة التغذية وغيرها، وأن المشروع يركز بالأساس على زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل للمربين.

وشدد على أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، ما يعكس أهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني.