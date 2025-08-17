طقس الساعات المقبلة.. شبورة كثيفة وأمطار على 4 مناطق

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، غدًا الإثنين الموافق 18 أغسطس 2025، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه توجد شبورة مائية من 8:4 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء.

وأضافت الهيئة: تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من (السلوم - مطروح)، كما توجد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومناطق من (السلوم - سيوة).

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (70:50) كم/ س، وارتفاع الأمواج (3.5:2.5 متر).

