"حقوق إنسان النواب": خدمات "الصحة" تعكس جدية الدولة في النهوض بالقطاع

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود وزارة الصحة والسكان في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الإعلان عن تقديم أكثر من 30 مليون خدمة طبية وعلاجية خلال النصف الأول من عام 2025 في جميع محافظات الجمهورية، يعكس جدية الدولة في النهوض بالقطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح "أبو العلا"، في بيان اليوم، أن حجم الخدمات التي شملت الطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة والمناظير، الغسيل الكلوي، العمليات الجراحية، الرعاية المركزة، والحضانات، يعكس التوسع الملحوظ في قدرة المنظومة الصحية على استيعاب أعداد كبيرة من المرضى وتقديم خدمات عالية الجودة.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الاستثمار في العنصر البشري عبر تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الطبية، يعد ركيزة أساسية لتطوير الخدمة وضمان استدامتها بجودة متقدمة، إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات.

واختتم "أبو العلا"، تصريحه بالتأكيد على أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تتابع عن كثب جهود تحسين الخدمات الصحية، نظرًا لارتباطها المباشر بالحق في الصحة كأحد أهم الحقوق الدستورية للمواطن، مشيدًا باستمرار الوزارة في تنفيذ خططها الطموحة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية وتقديم خدمات متكاملة لجميع أبناء الشعب المصري.

