استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الأحد 17 أغسطس 2025
كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 17 أغسطس وحتى الجمعة 22 أغسطس 2025.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض بقيم درجاتها على أغلب الأنحاء إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

كما توقعت أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت، شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة أحيانا على مناطق متفرقة من أسوان وأبو سمبل وسانت كاترين على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

واضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60:40 كم وارتفاع موج البحر من 3.5:2 متر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الإثنين 18 أغسطس شبورة مائية من8:4 صباحا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وبداية من الثلاثاء 19 أغسطس حتى الجمعة 22 أغسطس من المتوقع شبورة مائية من8:4 صباحا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

