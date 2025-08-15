كتب- محمد عمارة:

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء الجمعة، كواليس ما حدث على خلفية إلقاء القبض على الشاب عبدالرحمن خالد بعد نشره فيديو بالذكاء الاصطناعي عن المتحف المصري الكبير، تضمَّن ظهور محمد صلاح وميسي.

وعن إمكانية تدخله، قال الوزير: الموضوع خارج نطاق التدخل والمحبة والحاجات التي مثل ذلك، حاول أن تتخيل أن لديك شركة، وأنا قررت أن أعمل إعلانًا لشركتك من دون أن آخذ إذنك، وأقوم أيضًا في هذا الإعلان بأخطاء كثيرة جدًا.. ماذا ستفعل؟

وأوضح الوزير شريف فتحي: حين يقع عليك ضرر مثل هذا، ستقوم بإخلاء مسؤوليتك بعد الضرر الذي وقع عليك مع شخصيات عامة. الفيديو نُسب إلينا، فخرجت وقلت إن هذا الكلام لا يخصنا، وإن أي مخالفة تخص حقوق الملكية الفكرية أو شخصيات عامة أو غيره لا تقع علينا، وإنما تقع على صاحب الفيديو.

وأكد الوزير في حديثه لمصراوي: لا نعرف الشخص ولا اسمه، لكن ما فعلناه هو إجراء ستقوم به أي جهة في العالم كله، الموضوع ليس شخصيًا. هناك أيضًا أمر مهم، الفيديو مرفوع على الموقع الخاص به، وما قمنا به هو إجراء ما بين بلاغ وإثبات حالة، إذ يجب إثبات الحالة قانونيًا بأن هذا المحتوى ليس تابعًا لنا، وأن أي أمر يترتب على الفيديو لا يخصنا.

وتابع الوزير: أساس الموضوع، هل أي فكرة تخطر في بال أحد يمكنه تنفيذها؟!.. هذا هو جوهر الأمر. أنا متعاطف جدًا مع الشاب، ولكن الإجراء تم من المتحف، ولم يتدخل فيه الوزير، حيث قامت به الشؤون القانونية في المتحف.

وعن احتمالية تعرض الشاب صاحب الفيديو لعقوبة مقيدة للحريات، وإمكانية تدخل وزير السياحة، قال شريف فتحي: الموضوع ليس قائمًا على بلاغنا فقط، فهناك وقائع مثبتة، ولم يعد الأمر مجرد فكرة البلاغ فقط، بل هناك ضرر وقع على جهة تابعة للدولة. صيغة البلاغ ليست ضد شخص بعينه، وإنما لتوضيح أن هذا المحتوى لست مسؤولًا عنه، وما ترتب عليه من ضرر. هل يمكن أن أقول إنني مسؤول عن الضرر وأسحب البلاغ؟!.