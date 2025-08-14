إعلان

تنويه عاجل من الأرصاد بشأن تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق

05:59 م الخميس 14 أغسطس 2025

السحب الرعدية - أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا، أشارت فيه إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية كشفت استمرار تكاثر السحب الرعدية على مناطق من وسط وجنوب سيناء وغرب سلاسل البحر الأحمر.

وأضافت أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح، المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

