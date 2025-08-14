لتسهيل الخدمة.. مستشفى جوستاف روسي "هرمل" يخصص مكتبًا للتأمين الصحي

كتب- أحمد جمعة:

أعلن مستشفى جوستاف روسي "هرمل سابقا" بدء تخصيص مكتب مخصص لخدمة المستفيدين من التأمين الصحي، بهدف تسريع الإجراءات وتقديم خدمة أفضل للمرضى.

وأوضح المستشفى أن لجنة مراجعة القرارات ستعقد اجتماعاتها يومي الأحد والأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

كما أتاح المستشفى خطًا ساخنًا برقم 15580 للرد على استفسارات المواطنين وتقديم الدعم، وذلك يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع.

وأكد المستشفى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على المرضى وضمان حصولهم على الخدمات الصحية المؤمنة بأعلى مستويات الجودة وفي أسرع وقت ممكن.

