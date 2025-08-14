الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أقصى جنوب مصر حاليًا يشهد تقدم الفاصل المداري داخل الحدود المصرية، ما يجلب معه خصائص الطقس المداري، والمتمثلة في رياح جنوبية حارة ورطبة محملة بكميات من الأتربة نتيجة نشاط الرياح المصاحب لوجود السحب الرعدية.

وأضافت الهيئة، في تنويه قبل قليل، إن الجنوب يتأثر بالسحب المدارية التي تقل حدتها نسبيًا عند دخولها الأراضي المصرية، إلا أنها ما زالت تتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، خاصة بالمناطق القريبة من الحدود الجنوبية الشرقية، ومدينة أبوسمبل، ومحافظة أسوان.

ما هو الفاصل المداري (ITCZ)؟

- يُعرف الفاصل المداري بأنه المنطقة الفاصلة بين الكتلة الهوائية الشمالية الجافة والكتلة الهوائية الجنوبية الرطبة، ويمثل حزامًا من الضغط المنخفض يطوّق الأرض عمومًا بالقرب من خط الاستواء، حيث تتلاقى الرياح التجارية القادمة من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.

- يتميز الفاصل المداري بنشاط الحمل الحراري الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تكوّن عواصف رعدية قوية على مساحات واسعة.

- يزداد نشاطه فوق المناطق اليابسة مقارنة بالمحيطات.

- يختلف موقع الفاصل المداري باختلاف فصول السنة، ففي فصل الصيف يتحرك نحو الشمال في نصف الكرة الشمالي، ما يجعله يؤثر على بعض المناطق الجنوبية من الوطن العربي، مثل السودان واليمن وأجزاء من السعودية.

اقرأ أيضًا:

إطلاق الدفعة الثالثة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون -تفاصيل

إغلاق مؤقت للمتحف المصري الكبير بهذا الموعد استعدادًا للافتتاح الرسمي في 1 نوفمبر

توجيه رئاسي بشأن أشرطة الإذاعة والتلفزيون التابعة لـ"الوطنية للإعلام"

الإيجار القديم.. ننشر ضوابط عمل لجان حصر المناطق بالمحافظات