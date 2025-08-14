اللجوء لمبادرة حكومية.. لماذا لم تنخفض أسعار السلع مع تراجع الدولار؟

كتب- محمد أبو بكر:

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضًا خلال الفترة الماضية بقيمة تصل إلى 3 جنيهات، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أن ذلك يعود إلى تحسن في الاقتصاد المصري.

توجيه حكومي بخفض أسعار السلع: يجب أن يلمس المواطن التحسن الاقتصادي

في هذا السياق، أصدر رئيس مجلس الوزراء، توجيهًا، بخفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المواطن لا يهمه انخفاض سعر الدولار بقدر ما يهمه أن يلمس هذا الانخفاض على مستوى أسعار السلع كافة.

ووجه "مدبولي"، بالتوافق بين الحكومة والتجار والصناع على مبادرة لخفض أسعار السلع المختلفة.

رئيس تجارية الجيزة يكشف: كيف سيتم خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة؟

في هذا السياق، كشف المهندس أحمد الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن أنه تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماع مع وزير التموين، جرى خلاله الاتفاق على أن تبدأ مبادرة خفض أسعار السلع من خلال شركات القابضة للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة لها، لما لذلك من تأثير مباشر على حركة الأسعار في السوق.

وبين "الشاهد"، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه عُقد اجتماع آخر بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وممثلي الشعب النوعية، ومنتجي ومستوردي المواد الغذائية، والشركات الكبرى، حيث تم الاتفاق على خفض أسعار بعض السلع وتقليل هامش ربح التجار، بما يوفر نسب خصم للمستهلكين.

وأضاف أن المبادرة لن تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل ستشمل أيضًا منتجات الأجهزة الكهربائية، مثل تلك التي تنتجها شركات «فريش» و«كاريير» و«توشيبا»، مشيدًا بخطوة مجموعة العربي في خفض أسعار بعض منتجاتها.

وأكد أن نسب التخفيض ستختلف من سلعة لأخرى ومن موسم لآخر، خاصة بالنسبة للسلع الموسمية مثل الخضار والفاكهة، مع التوسع في إقامة «أسواق اليوم الواحد» لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين: الأسعار ستنخفض وتحدث منافسة بهذه الحالة

في سياق متصل، أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن مبادرة خفض الأسعار التي دعا إليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعتمد على المشاركة الطوعية من جانب الشركات وليست إلزامية، موضحًا أن التخفيضات التي بدأت بعض الشركات في تطبيقها تأتي بدافع وطني واستفادة من تحسن سعر الدولار.

وأوضح "بشاي"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن عددًا من الشركات بدأ بالفعل في خفض الأسعار بنسب متفاوتة، منها شركته التي خفضت أسعار العدادات بنسبة 6%، وشركة "جي في سي" التي خفضت 4%، و"العربي" التي قدمت تخفيضات تصل إلى 10%.

وأكد أن نسب التخفيض تختلف بين الشركات وفقًا لطبيعة نشاطها ومصادر توريدها، سواء كانت تعتمد على الاستيراد أو التصنيع المحلي.

وأشار بشاي إلى أن انخفاض الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 48.5 جنيه ساهم في إتاحة فرصة للتخفيض، لكنه شدد على أن السوق ما زال في مرحلة هدوء بسبب الإجازات الصيفية في أوروبا، ما قلل الطلب على الدولار، لافتًا إلى أن الوضع قد يتغير مع عودة النشاط التجاري العالمي في سبتمبر.

وأضاف أن التخفيضات الحالية محددة بفترة زمنية أو كمية معينة، حيث تراقب الشركات حركة الدولار لتحديد استمرارها أو تعديلها، قائلاً: "لو الدولار نزل لمستوى 44 أو 45 جنيهًا، المنافسة بين الشركات ستدفع الجميع لخفض الأسعار بشكل أكبر، لأن العرض والطلب سيحكمان السوق".

وحذر بشاي من أن أي تطورات سياسية أو اقتصادية عالمية قد تؤثر على سعر الدولار مجددًا، ما سينعكس على الأسعار، مشددًا على أن غياب الطفرة الصناعية أو زيادة كبرى في موارد العملة الصعبة يجعل السوق عرضة لتقلبات سريعة.

الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية يكشف خطة خفض أسعار السلع بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

كشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن خطة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر خفض أسعار السلع، وذلك في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن المعروض في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية من السلع يكفي لأكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإطلاق مبادرات من القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير منتجات تتناسب أسعارها مع دخول الأسر المصرية الحالية.

وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على جهود القطاع الخاص دون تدخل الدولة في آليات التسعير، لافتًا إلى أن كل غرفة تجارية في المحافظات الـ27 ستعقد اجتماعات مع الشعب واللجان والتجار والموردين والمصنعين لإطلاق مبادرات محلية بكل محافظة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن وزير التموين قرر بدء موسم الأوكازيون الصيفي في 4 أغسطس ولمدة شهر، في موعد مبكر يتزامن مع استعدادات دخول المدارس، حيث تتراوح الخصومات بين 10% و50%، وتجاوزت هذا المعدل في بعض المحلات، ما يسهل على الأسر المصرية الحصول على احتياجاتها بأسعار مناسبة.

التفاصيل الكاملة وأرقام مبادرة خفض أسعار السلع رسميًا

أعلن علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن تنفيذ خطة عمل شاملة في جميع محافظات الجمهورية من خلال 27 غرفة تجارية، تتضمن إطلاق مبادرات محلية وتقديم تخفيضات واسعة على السلع.

وأشار إلى أن الأوكازيون الصيفي بدأ مبكرًا هذا العام في 4 أغسطس، بمشاركة 1600 محل تقدم خصومات تصل إلى 50%، تشمل أيضًا مستلزمات المدارس.

وأوضح "عز"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن وزارة التموين أطلقت المبادرة في منافذها على 640 سلعة بخصومات كبيرة، تلتها السلاسل التجارية بخصومات تصل إلى 20%، إضافة إلى خصومات مماثلة على الأجهزة الكهربائية.

كما شهدت أسعار السيارات انخفاضًا بين 5% و15%، وتراجعت أسعار الخضر والفاكهة ومواد البناء، حيث انخفض سعر الأسمنت من 5 آلاف إلى أقل من 4 آلاف جنيه، مع خصم إضافي 6% على حديد التسليح (يعادل 1200 جنيه)، وخصومات تصل إلى 15% في شركات الحلويات، إلى جانب التوسع في تنظيم "سوق اليوم الواحد" الذي بلغ عدد فعالياته أكثر من 110 أسواق.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة جاءت من خلال حوار مستمر بين مجتمع الأعمال والحكومة، مشددًا على أنها مبادرة اختيارية من القطاع الخاص، وليست تدخلًا حكوميًا في آليات التسعير.

وأوضح أن الهدف هو زيادة الإنتاج وخفض هوامش الربح بما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين، في ظل مؤشرات اقتصادية تدعو للتفاؤل.

وأضاف الوكيل أن التحرك بدأ منذ تسعة أيام بمشاركة المنتجين والشعب التجارية، حيث شملت المرحلة الأولى مجموعة من السلع، مع وفرة في المعروض تفوق الطلب، ما يشجع على انضمام المزيد من التجار إلى المبادرة، ووجّه الشكر للغرف الصناعية على تعاونها في تنفيذ الخطة.

