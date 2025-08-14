22 صورة جوية لمشروع خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر - بلبيس"

كتب- محمد نصار:

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتدعم زيادة الدخل القومي، ضمن رؤية شاملة لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، باستخدام وسائل نقل نظيفة، سريعة، وآمنة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات في إطار الجمهورية الجديدة.

ممر السخنة - الإسكندرية اللوجيستي

يقع المشروع في قلب ممر السخنة - الإسكندرية اللوجيستي الذي يتضمن:

- ميناء السخنة.

- الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.

- الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

- خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس".

- ميناء الإسكندرية الكبير.

خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس"

يبلغ طول خط السكة الحديد الجاري تنفيذه 63.5 كم، ويشمل إنشاء الجسور، وتركيب القضبان، وبناء محطات الركاب ومحطات شحن البضائع، وذلك على أيدي شركات مصرية وطنية متخصصة، تحت إشراف استشاري مصري.

تفاصيل التنفيذ

إنشاء خط مفرد من الروبيكي حتى نقطة التفرع المؤدية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

إنشاء خط مزدوج من الميناء الجاف حتى مدينة بلبيس.

يتضمن المسار 23 عملاً صناعيًا (كباري، أنفاق، برابخ).

أهداف المشروع وفوائده

سيسهم المشروع في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وربطها بالموانئ البحرية على البحر الأحمر (السخنة والأدبية) والبحر المتوسط (بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، الدخيلة).

كما يسهم في ربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط إنشاؤه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع، عبر الطريق الدائري الإقليمي.

إلى جانب تعزيز حركة نقل البضائع من وإلى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، التي تعد واحدة من أكبر قلاع الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وكذلك خدمة حركة الركاب، خصوصًا أن حوالي 90% من العاملين بالمنطقة الصناعية يأتون من مدينة بلبيس حاليًا باستخدام وسائل نقل خاصة.

كما يعمل على تقليل الازدحام المروري الناتج عن شاحنات البضائع وأتوبيسات نقل العاملين، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، والحد من الحوادث، وتقليل تكاليف صيانة الطرق، وتحقيق تكامل بين شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، وتسهيل حركة نقل الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف، وتقليل تكدس البضائع بالموانئ.

ووجّه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدراسة إنشاء رصيف شحن على خط العاشر - بلبيس في منتصف المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، بهدف تسهيل نقل البضائع إلى مناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

