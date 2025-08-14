انكسار الموجة الحارة وأمطار رعدية.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حلة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

حالة الطقس اليوم الخميس

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، حار رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد اضطراب الملاحة البحرية، على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح من 40 إلى 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

حالة الطقس غدًا الجمعة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس الجمعة 15 أغسطس 2025، تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على "السواحل الشمالية من 32 إلى 34 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى والوجه البحري من 38 إلى 9 درجة مئوية، وجنوب البلاد من 43 إلى 49 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد شبورة مائية من الساعة 4 وحتى الـ8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأوضحت أن طقس الجمعة يشهد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس اعتبارًا من السبت 16 أغسطس

بينت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارًا من السبت 16 أغسطس، تشهد حالة الطقس، انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة، كما يلي:

- السواحل الشمالية: 30 إلى 32 درجة مئوية.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 إلى 36 درجة مئوية.

- جنوب البلاد: 36 إلى 46 درجة مئوية.

حالة الطقس من السبت 16 أغسطس وحتى الثلاثاء 19 أغسطس

تابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من السبت 16 أغسطس وحتى الثلاثاء 19 أغسطس، تشهد شبورة مائية من الساعة 4 وحتى الـ8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأكملت "الهيئة"، أن الطقس من السبت 16 أغسطس وحتى الثلاثاء 19 أغسطس، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

