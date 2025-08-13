إعلان

مدبولي عن أزمة المياه: مصر تُعمل كل إمكاناتها لضمان حقوقها المائية

03:44 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ليست ضد أية تنمية تحصل في دول حوض النيل؛ بل بالعكس نساعد ونموِّل مشروعات في دول حوض النيل الجنوبي.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن التحدي في دول حوض النيل الشرقي، والنيل الأبيض مفيش فيه أية مشكلات؛ لكن التحدي في الجزء الشرقي.

وأشاد رئيس الوزراء بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الأوغندي، بخصوص أزمة المياه وحقوق مصر المائية، قائلًا: أعتقد أن الشيء الواضح أننا لن نغفل حق مصر، وبالتالي مصر تُعمل كل إمكاناتها لضمان حقوقنا المائية.

الدكتور مصطفى مدبولي أزمة المياه مصر دول حوض النيل
