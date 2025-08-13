إعلان

د. علي جمعة يؤم صلاة الجنازة على د. المصيلحي.. ونظيف يشارك في المراسم

03:19 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    علي جمعة يؤم صلاة الجنازة على د. المصيلحي (3)
  • عرض 4 صورة
    علي جمعة يؤم صلاة الجنازة على د. المصيلحي (2)
  • عرض 4 صورة
    علي جمعة يؤم صلاة الجنازة على د. المصيلحي (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- أحمد مسعد:

أمَّ الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية الأسبق، جموع المصلين في صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، والتي أُقيمت اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وذلك بظهور خاص للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع السابق، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، والمستشار، محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، والمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

41 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي جمعة علي المصيلحي وفاة علي المصيلحي جنازة علي المصيلحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة