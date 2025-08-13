د. علي جمعة يؤم صلاة الجنازة على د. المصيلحي.. ونظيف يشارك في المراسم

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- أحمد مسعد:

أمَّ الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية الأسبق، جموع المصلين في صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، والتي أُقيمت اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وذلك بظهور خاص للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع السابق، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، والمستشار، محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، والمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

41 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح