برلماني: السيسي حسم قدرة مصر على حماية حقوقها التاريخية في مياه النيل

كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس أوغندا، بتأكيده الحاسم حول حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وعدم التفريط فيها .

وأكد الشعيني أن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية دائمًا يفوضون الرئيس السيسي في مثل هذه القضايا الوطنية، ويثقون ثقةً تامةً ومطلقةً في جميع سياساته وقراراته الداخلية والخارجية.

ووجه الشعيني، في بيان له اليوم الأربعاء، تحيةً قلبيةً إلى الرئيس السيسي لرسالة الطمأنة التي بعث بها إلى 115 مليون مواطن يعيشون على أرض مصر؛ عندما قال السيسى بكل ثقة: "أُطمئن المصريين؛ لن نسمح أبدًا بأنه يتم المساس بالمياه لـ105 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 10 ملايين ضيوف في مصر".

وأشاد النائب بالتأكيد الواضح والحاسم من الرئيس السيسي على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن مَن يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ.

وأعرب الشعيني عن ثقته وثقة كل المصريين في سياسات الرئيس السيسي؛ للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مطالبًا جميع الدول الإفريقية بإعطاء أكبر اهتمام لحديث الرئيس السيسي حول هذا الملف بشكل عام، وتأكيده أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء، سواء في عملية التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، مؤكدًا أن مصر تعوِّل على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا، للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل بشكل خاص.

وكان الرئيس السيسي قد أوضح أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، مشددًا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، مضيفًا: "مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل، ولكن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر".