المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح



كتب- محمد فتحي:

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر حوادث الطرق، وذلك ايمانا بدورها في التوعية وبناء الإنسان، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها المستمرة للحفاظ على الأرواح.

وبحسب بيان للشركة قبل قليل، فإن الحملة تهدف إلى تعزيز الالتزام بقواعد وآداب المرور، والتأكيد على خطورة الحوادث المرورية وما تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

ووفقا للبيان، فإن الحملة تسعى إلى نشر ثقافة القيادة الآمنة، وتشجيع السلوكيات المرورية الإيجابية بين جميع مستخدمي الطرق، وذلك عبر مختلف وسائلها الإعلامية وبالتعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المختلفة.