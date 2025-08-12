"عربية النواب": تصريحات السيسي حاسمة في الحفاظ على حقوق مصر المائية

كتب - نشأت علي:

ثمَّن النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم بقصر الاتحادية مع رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني، من رؤى ومواقف لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أباظة في بيان، أن تصريحات الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة في التأكيد على حماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مع الإقرار بحق الدول الأفريقية في التنمية، بما يضمن تحقيق مصالح جميع شعوب القارة.

وأوضح أن أبرز دليل على ذلك هو رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن من يعتقد أن القاهرة ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية "واهم". وأضاف أن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في دول حوض النيل، لكنها تشدد على ضرورة ألا تؤثر تلك المشروعات على حصتها المائية.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي طمأن الشعب المصري بشأن ملف المياه، مؤكدًا أن المصريين بكافة انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون بلا حدود في سياسات الرئيس، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.