رئيس الأعلى للإعلام يكرم "شيخ الإذاعيين" فهمي عمر

كتب - عمرو صالح:

كرم المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رائد الإعلام العربي الكبير، شيخ الإذاعيين، فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، خلال فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة التي عقدتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وبحسب بيان المجلس، أكد المهندس خالد عبد العزيز أن الإعلامي الكبير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، من القامات الإذاعية الكبيرة، وتتلمذ على يديه أجيال عديدة من الإعلاميين، مضيفًا أنه لم يكن مذيعًا فقط، بل كان معلمًا ورائدًا.

من جانبه، قدم الإعلامي فهمي عمر الشكر للمهندس خالد عبد العزيز، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، على تكريمه، مضيفًا أن الكلمات عاجزة عن وصف ما يشعر به.

وشهدت ورشة العمل، خلال المحاضرات التي تم تقديمها حول «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة»، مناقشات ثرية بين المحاضرين والمشاركين.

