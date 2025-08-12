إعلان

محافظ القاهرة يكشف مصير أهالي عزبة الهجانة ومخطط التطوير - خاص

02:59 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الدكتور إبراهيم صابر،

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ملامح المرحلة الثانية من مخطط تطوير منطقة عزبة الهجانة سابقًا - "مدينة الأمل" حاليًا، ومصير الأهالي.

وقال "صابر"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، إنه لم يتم البدء حتى الآن في تنفيذ مخطط المرحلة الثاني من التطوير للمنطقة، مشددًا على أنه تم الانتهاء بالكامل من صرف جميع التعويضات الخاصة بأهالي المرحلة الأولى من مخطط التطوير.

وحول البدائل المتاحة لأهالي المنطقة الثانية، أوضح المحافظ، أن البدائل تشمل تعويضات نقدية أو أماكن بديلة بجانب إمكانية العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وتابع محافظ القاهرة: اللي بيتعمل في الهجانة تطوير، بتتعمل مباني جديدة والناس بترجع فيها، نفس فكرة ماسبيرو، وكل البدائل متاحة".

