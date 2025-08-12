وزير العمل ينعى وزير التموين السابق: ترك بصمة في العمل الحكومي

كتب- محمد أبو بكر:

نعى محمد جبران، وزير العمل، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة الوطن.

وقال "جبران"، في بيان اليوم، إن الفقيد كان نموذجًا للتفاني والعمل الدؤوب، حيث أسهم بجهوده المخلصة في تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية، وترك بصمة واضحة في مسيرة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن إنجازاته ستظل حاضرة في ذاكرة العمل العام بمصر.

ودعا وزير العمل، المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

