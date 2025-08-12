وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

كتب- محمد سامي:

نعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المغفور له بإذن الله الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقال "فاروق"، في بيان رسمي اليوم: لقد كان الفقيد قامة وطنية بارزة، ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة، حيث أسهم خلال فترة توليه المسؤولية في تطوير منظومة التموين وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وبذل جهودًا مخلصة لخدمة الوطن وأبنائه.

وتقدم الدكتور شريف فاروق بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.