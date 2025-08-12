كتب- محمد شاكر:

يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم الثلاثاء، الدورة الثالثة لـبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، بقصر الفنون، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش وبالتعاون مع كلية التربية الفنية وجمعية أمسيا (التربية عن طريق الفن - أفريقيا والشرق الأوسط).

وتأتي الدورة تحت عنوان "تغيرات المناخ" ويضم العرض نحو 300 عمل فني لأطفال من 17 دولة هي (مصر، فلسطين، لبنان، قطر، سوريا، رومانيا، بولندا، عمان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الهند، الفلبين، العراق، السودان، الأردن، أوكرانيا).

وتشكلت اللجنة العليا للبينالي من الدكتورة سرية صدقي رئيساً، وعضوية الدكتور أحمد حاتم سعيد القوميسير العام، الدكتورة سلوى حمدي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، الدكتورة مها مزيد، الدكتورة رانده فخري.

وقال الدكتور أحمد حاتم القوميسير العام، إن "الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الاطفال تقدم رؤية أطفال العالم لتغيرات المناخ في محيطة ورؤيته لهذا الموضوع والتعبير عن الصورة التي يود أن يقدمها للعالم عن أحلامه وما يتمنى أن يرى العالم عليه في المستقبل، ليكون تعبير أطفال العالم في هذه الدورة من البينالي هي الرؤية المستقبلية لأطفال العالم اليوم ولقادة العالم في المستقبل القريب".