كامل الوزير: مستعدون لتنفيذ مشروعات في كوت ديفوار بأقل الأسعار

كتب- محمد نصار:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين بالخارج بجمهورية كوت ديفوار، أدوم كاكو هوادجاليون، لبحث التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل.

حضر اللقاء السفير ألبير جي دوليه، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، والمهندس محمد محلب، رئيس مجلس إدارة شركة رواد الهندسة الحديثة، والمهندسة هبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعدد من قيادات وزارتي النقل والصناعة.

في بداية اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير، قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه زيادة حجم التعاون مع الدول الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية، في مختلف المجالات، ومنها دولة كوت ديفوار الشقيقة.

وأشار إلى استحداث إدارة مختصة في وزارة النقل لدعم التعاون المصري الإفريقي في مجال النقل بما يجسد الاهتمام الكبير لزيادة حجم التعاون مع الأشقاء الأفارقة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين بالخارج، عن سعادته البالغة بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يتحقق على أرض مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه جمهورية كوت ديفوار لزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات مثل (البنية التحتية - الصناعة - الطيران - الزراعة - استخراج المعادن - تدريب الكوادر البشرية الإيفوارية في مختلف المجالات) خاصة وأن مصر دولة كبيرة ورائدة وبها إمكانات هائلة لتدعيم هذا التعاون المشترك بين الجانبين.

ولفت إلى التجارب الناجحة لعدد من الشركات المصرية مثل شركتي المقاولون العرب ورواد الهندسة الحديثة في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بكوت ديفوار، موجهًا الشكر للقيادة السياسية والحكومية المصرية على التدريب المستمر للكوادر البشرية الكوت ديفوارية في مراكز التدريب في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا التطلع لزيادة هذه الأعداد للاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدًا حرص مصر على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين الجانبين.

وأشار "الوزير"، إلى استعداد الشركات المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بدولة كوت ديفوار مثل مشروعات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية - المطارات)، بأقل الأسعار ووفقًا لقياسات الجودة العالية وفي الوقت القياسي، لافتًا إلى استعداده لزيارة كوت ديفوار قريبًا على رأس وفد من الشركات الوطنية المتخصصة والمستثمرين المصريين لبحث فرص التعاون وفقًا لمخططات دولة كوت ديفوار، لافتًا إلى أهمية مشروعات البنية التحتية في نهضة الدول حيث تبنى عليها المشروعات الاستثمارية والتنموية والصناعية والزراعية.

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أهمية التعاون في مجال المناطق اللوجستية من خلال تخصيص مناطق لوجستية في كل من مصر وكوت ديفوار لمنتجات البلدين بما يساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بينهما وكذلك أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين وإقامة مصانع مشتركة في كوت ديفوار للاستفادة من من المواد الزراعية والمواد والخامات الأولية التي تتوافر بكوت ديفوار مثل المطاط خاصة وأن مصر لديها خبرة كبيرة في إقامة مختلف أنواع المصانع.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين بالخارج، أهمية قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، بزيارة كوت ديفوار قريبًا على رأس وفد من الشركات الوطنية المتخصصة والمستثمرين المصريين لبحث فرص التعاون وفقًا لمخططات دولة كوت ديفوار، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة الرسمية للجانب المصري خلال الأيام القليلة المقبلة نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها ملف التعاون المصري الكوت ديفواري وبما يساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة في هذا المجال.

