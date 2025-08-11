خاص| زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحركات يتم التجهيز لها خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للإعلان عن زيادات جديدة مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال أغسطس الجاري، على أن يتم تطبيقها بدءًا من سبتمبر المقبل.

وأفاد المصدر أن ذلك يأتي نتيجة زيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء وارتفاع تكلفة سعر إنتاج الكيلووات/ ساعة، نتيجة لاعتماد الحكومة سد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والمازوت عبر الاستيراد من الخارج؛ مما ضاعف فاتورة التكلفة الشهرية التي تتعدى الـ٢٥ مليار جنيه.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن اتجاه الحكومة يأتي حتى تستطيع المضي قدمًا في عدم اللجوء لخطة تخفيف الأحمال، تزامنًا مع تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام؛ الأمر الذي دفع للإسراع في الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح المصدر أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه، مؤكدًا أنه كان مخططًا أن العام الجاري لن يشهد أية زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاةً للظروف المعيشية، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه؛ إلا أنه نقص الإنتاج ومن ثم ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة.

ويُقسم الاستهلاك الشهري إلى 7 فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات.

ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري؛ فإنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، وهي زيادات أثارت سخطًا شعبيًّا واسعًا؛ خصوصًا في ظل استمرار تقليص الدعم عن المواد البترولية.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في سبتمبر الماضي، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي، وهي كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (78 قرشًا).

المستهلك من 101 إلى ألف ك.و.س/ شهر كالآتي :

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ( 155 قرشًا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا).

- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/ شهر؛ كالآتي :

6- الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش).

7- الشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشًا).