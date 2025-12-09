إعلان

عضو المجلس التصديري: نستهدف 7 مليارات دولار صادرات غذائية بنهاية 2025

كتب : داليا الظنيني

11:46 م 09/12/2025

المجلس التصديري للصناعات الغذائية

قال هاني عافية، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية وأمين صندوق المجلس، إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي جديد بنهاية عام 2025، مؤكداً أن الأرقام الحالية تحمل مؤشرات مفرِحة للغاية وتبعث على التفاؤل بمستقبل الصادرات.


وأوضح في مداخلة ببرنامج "كل الأبعاد" الذي يبث على قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع يواصل تحطيم الأرقام القياسية التي سجلها في عام 2024، مشيراً إلى أن الصادرات سجلت 6.1 مليار دولار في عام 2024.


كما كشف عن "قفزة كبيرة وطفرة إيجابية" في أداء القطاع خلال العام الجاري، حيث بلغت الصادرات 5.8 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى فقط من عام 2025، وهو ما يقترب بشدة من إجمالي ما تحقق طوال العام الماضي.


وأشار أمين صندوق المجلس التصديري إلى أن هذه المؤشرات تدعم التوقعات الداخلية للمجلس، والتي ترجح بقوة إمكانية تحقيق هدف الـ 7 مليارات دولار من صادرات الصناعات الغذائية بحلول نهاية عام 2025.

