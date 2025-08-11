"المستشفيات التعليمية" تطلق أول دبلومة مهنية في القسطرة المخية بمصر

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بدء فعاليات أول دبلومة مهنية متخصصة في القسطرة المخية التداخلية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتنظيم مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة. وتم اعتماد الدبلومة من المجلس الصحي المصري ونقابة الأطباء، بهدف تطوير الكفاءات الطبية في علاج أمراض المخ والأعصاب باستخدام القسطرة المخية.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، إن طب الطوارئ يمثل المحرك الأساسي لأي منشأة طبية، وإن تطوير هذا التخصص يأتي على رأس أولويات الهيئة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة. وأشار إلى أن مستشفيات ومعاهد الهيئة استقبلت منذ بداية 2025 وحتى الآن نحو مليون و700 ألف مريض في أقسام الاستقبال والطوارئ، ما يستلزم تدريب الأطقم الطبية ضمن منظومة متكاملة توفر أحدث البرامج التدريبية وشهادات معتمدة.

وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج القسطرة المخية وعلاج السكتة الدماغية، وفي مقدمتها هذه الدبلومة، مؤكّدًا حرصها على تسجيل وحدات علاج السكتة بالمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، والتي منحت مستشفيات الهيئة ثلاث جوائز خلال الربع الثاني من العام الجاري تقديرًا لتميزها.

وأضاف أن الهيئة نظمت أكثر من 4 آلاف فعالية علمية وبحثية خلال الفترة الماضية، شارك فيها 65 ألف متدرب، ما يعكس التزامها بالتدريب والبحث العلمي منذ تأسيسها قبل 50 عامًا.

وشهدت الاحتفالية كلمات دعم من الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، اللذين أشادا بجهود الهيئة في تقديم برامج تدريبية معتمدة ذات قيمة علمية عالية، خاصة الدبلومة التي تجمع بين ثلاثة تخصصات متكاملة: طب المخ والأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، والأشعة التداخلية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البسيوني، أستاذ المخ والأعصاب ومدير البرنامج، أن هذه الدبلومة الأولى من نوعها في المنطقة وتمتد لعامين، وتهدف لتأهيل 150 طبيبًا لمواجهة 50 إلى 60 ألف حالة قسطرة مخية سنويًا، من خلال إنشاء مراكز متخصصة في كل محافظة وتزويدها بأحدث التجهيزات والكوادر المدربة.

حضر الفعالية عدد من قيادات الهيئة وأعضاء المجلس العلمي للدبلومة، وأقيمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات في مستشفى المطرية التعليمي.

